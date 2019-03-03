İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil TIR'a ok gibi saplandı : 2'si ağır 4 yaralı

Otomobil TIR'a ok gibi saplandı : 2'si ağır 4 yaralı
Otomobil TIR'a ok gibi saplandı : 2'si ağır 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun karayolu Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 71 AG 354 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 10 AAY 858 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tıra ok gibi saplanan araçta sıkışan 4 kişiyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada Yıldırım K., Erdal A., Mehmet U. ve Ali A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

Serkan Şansever

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.