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Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Erzincan’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 08. 30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tevfik Arslan idaresindeki 06 BIY 567 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İran uyruklu Ali Rahimi'nin kullandığı 27 AA 129 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki Ehas Arslan ile Latif Altıntaş kaza mahallinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü Tevfik Arslan, Gökmen Altıntaş ve Naime Altıntaş ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ali Rahimi, “Rampaya yukarı çıkıyordum. Bir baktım arkadan ses geldi. Camdan baktım otomobil dorsenin altına girmiş” dedi.

Kaza mahallinde jandarma, polis, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcının olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırılarak tahkikat başlatıldı.

Ahmet Akbuğa

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