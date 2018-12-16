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Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1 Yaralı
Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik Osmangazi tünelini çıktıktan sonra, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik Osmangazi tünelini çıktıktan sonra, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya ilinden Bozüyük istikametine seyir halinde olan 06 YK 243 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. (26), Osmangazi tünelini çıktıktan sonra henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada takla atarak devrilen aracın yaralanan sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.  

Zuhal Zengin

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