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Otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı

Otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı
Otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı

Eskişehir’de bir otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolu Dutluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özlem B.'nin kullandığı R DE 226 plakalı yurtdışı kayıtlı otomobil, kendisiyle aynı yönde ilerleyen Mehmet K.'nin kullandığı 26 KP 126 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özlem B. ile araçta yolcu olarak bulunan Emine B., Defne B. (6), Ela Sevim B. (1) ve traktör sürücüsü Mehmet K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralıların Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucunda R DE 226 plakalı otomobilde maddi hasar meydana gelirken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Furkan Çetiner

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