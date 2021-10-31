İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Kamışlı yolunda meydana geldi. Mehmet Akıllıoğlu (55) yönetimindeki 01 RF 785 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Akıllıoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan İsmail Avcu ile Mehmet Arık itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı kaldırıldıkları Balcalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Abacı
 

İLGİLİ HABER
Çekyada teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı: 1 ölü Çekya’da teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı: 1 ölü
İLGİLİ HABER
İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.