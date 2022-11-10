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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Akhalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kontrolden çıkan otomobil, Akhalan rampasına yakın noktada uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Mehmet A. ve Ömer Ç.'yi yaralı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar uçurumdan yola getirilerek hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonrada araç vinç yardımıyla alınarak otoparka götürüldü.

Eren Elyesa Polat

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