Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Kaza, Ortaköy yolunda meydana geldi. İddialara göre, Çorum'dan Ortaköy ilçesi istikametine seyir halinde olan Döne Alpman (50) yönetimindeki 19 KT 543 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Sebahattin Köycekli yönetimindeki 06 DS 4853 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüyle otomobilde bulunan İdal A. (14), Bektaş V. (2), Satı Ö. (50), Enes A. (8) ve Mirza A. (6 aylık) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tugay Göktürk