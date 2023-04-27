Otomobil yangın hidrantına çarptı, yol göle döndü

Kaza, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Stadyum istikametinden Nefes Park istikametine seyreden Murat Ü. yönetimindeki 57 DR 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki itfaiyenin su aldığı hidranta çarptı.

Kazada sürücü Murat Ü. ve araçtaki Zülbiye Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yangın musluğunun patlaması sebebiyle yol göle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen TESKİ görevlileri, suyu keserek arızaya müdahale etti. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı

Hüseyin Tayyar



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