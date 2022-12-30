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Otomobil yarışı kazayla bitti, nişanlı çift yaralandı

Otomobil yarışı kazayla bitti, nişanlı çift yaralandı
Otomobil yarışı kazayla bitti, nişanlı çift yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre yarış yapan otomobillerden birinin, başka bir otomobile çarpması sonucu nişanlı çift yaralandı. Yarış yapan otomobillerden diğeri olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Otomobil yarışı kazayla bitti, nişanlı çift yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Işıklı yolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, C.T. yönetimindeki 09 KT 391 plakalı otomobil başka bir otomobille yarış yaparken, C.A. idaresindeki 09 KV 036 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisindeki C.A. ve nişanlısı M.M.T.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan nişanlı çift hastaneye kaldırıldı. Nişanlı çiftin otomobiline çarpan C.T. karakola götürülürken, olay yerinden kaçtığı iddia edilen diğer otomobili bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uğur Eser

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