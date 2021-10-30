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Otomobil yarışında kontrolden çıkan araç seyircilerinde arasına daldı: 3 yaralı

Otomobil yarışında kontrolden çıkan araç seyircilerinde arasına daldı: 3 yaralı
Otomobil yarışında kontrolden çıkan araç seyircilerinde arasına daldı: 3 yaralı

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenen otomobil yarışı sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan yarış aracı seyircilerin arasına daldı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Otomobil yarışında kontrolden çıkan araç seyircilerinde arasına daldı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yer alan Basra Spor Kenti adlı spor kompleksinde düzenlenen otomobil yarışı sırasında kontrolden çıkan bir otomobil, yarışı izlemeye gelen seyircilerin arasına daldı. Yarış sırasında sürücünün yüksek hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, spor otomobilin yarış pistinden çıkarak seyircilere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve meydana gelen kazayla ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ayrıca yaşanan olay, anbean seyircilerin cep telefonu kameralarına yansırken, yaşana kazaya ait görüntülerde ise, hızla ilerleyen aracın yarış pistinden çıkarak çok sayıda seyirciyi ezdiği ve kazanın hemen ardından diğer seyircilerin yardım etmek için spor otomobilin yanına koştuğu kaydedildi.

Muhammed Rabah
 

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