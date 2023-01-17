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Otomobil yol kenarında duran araca çarptı: 2 yaralı

Otomobil yol kenarında duran araca çarptı: 2 yaralı
Otomobil yol kenarında duran araca çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, yol kenarında park halindeki otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Adem Çağlar idaresindeki 44 BA 046 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki İbrahim Halil Can idaresindeki 02 ABY 623 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yol kenarındaki otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücülerden Adem Çağlar ve İbrahim Halil Can yaralandı.

Cihan Kizir

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