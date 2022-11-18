İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 5 yaralı

Otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 5 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 5 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kabasakal Köyü yakınlarda meydana geldi. F.M. idaresindeki 58 ACY 246 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Mert Taha Varol - Volkan Kaplan

İLGİLİ HABER
Pakistanda katliam gibi kaza: 18 ölü Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
İLGİLİ HABER
Meksikada helikopter kazası: 5 ölü Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü
İLGİLİ HABER
Kadıköyde metrobüsün perondan çıkarak duvara çaptığı kaza alanı havadan görüntülendi Kadıköy’de metrobüsün perondan çıkarak duvara çaptığı kaza alanı havadan görüntülendi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.