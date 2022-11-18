Otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Kabasakal Köyü yakınlarda meydana geldi. F.M. idaresindeki 58 ACY 246 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Mert Taha Varol - Volkan Kaplan

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