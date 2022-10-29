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Otomobilde cansız bedeni bulunan 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmiş

Otomobilde cansız bedeni bulunan 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmiş
Otomobilde cansız bedeni bulunan 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmiş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilde cansız bedenleri bulunan kadın ve erkeğin, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Otomobilde cansız bedeni bulunan 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmiş - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 PL 763 plakalı araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede isimlerinin Savaş Y. ve Betül K. olduğu öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden şahısların yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Turan Bulut-Ali Göç
 

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