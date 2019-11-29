Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Olay, bugün akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre sağanak yağıştan dolayı korunmak için aracın kaputuna giren kedi bir süre sonra motor kısmında sıkıştı. İlerleyen saatlerde üst üste ‘miyav' sesleri duyan otomobilin sahibi kedinin araçta sıkıştığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan titiz çalışmalar sonucu yavru kedi olduğu yerden çıkarıldı. Karnı doyurulan kedi koruma altına alındı.

Hüseyin Gökçeli - Volkan Kuru