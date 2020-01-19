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Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil içinde mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde otomobilini park ederek markete giren bir çift, geri döndüklerinde içinde bebekleri olan aracın kendisini kilitlediğini fark etti. Anahtar içeride kaldığı için otomobili açamayan çift, bebeklerinin içeride kalmasından tedirgin olarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç camını bebeğe zarar vermeden bant ile kırdı. Cam kırıldıktan sonra otomobilin kapılarını açan ekipler, çiftin bebeklerine kavuşmasını sağladı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları bebeğe çikolata ikram etti.

Cihan Atik

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