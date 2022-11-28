Otomobilde yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Erzin Otogarı girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, yolcu valizlerinin içerisine yerleştirilmiş yağ tenekelerini açtı. Teneke içinde şeffaf naylon poşete sarılı halde 6 kilo 850 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgi araçta bulunan B.B., M.K. ile Ş.K. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

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