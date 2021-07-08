Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Emniyet caddesindeki kaldırımda yürüyen Taner B.(34)'nin yanına gelen otomobildeki kimliği belirsiz şüpheli, tabanca ile Taner B.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı. Şüphelinin tabancasından çıkan mermi, Taner B.'nin bacağına isabet etti. Durumu fark edenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polisin dikkati uyuşturucu maddeleri ortaya çıkarttı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Taner B.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan yaralı Taner B.'nin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, bölgede arama yaptı. Yaralı halde yerde yatan Taner B,'nin 5 metre uzağındaki çöp kutusunda piyasa değeri 15 bin lira olan yaklaşık 100 gram metamfetamin bulundu. Taner B., ilk ifadesinde uyuşturucu maddelerin kendisinin olmadığını ve otomobildeki şüphelileri tanımadığını belirtti. Polis ekipleri, olayı aydınlatmak ve şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.