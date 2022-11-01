Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü

Olay, saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı aracı takip eden şüpheliler aracı durdurarak araç içinde bulunan bir kadını zorla kendi araçlarına aldılar. Kadını alan şüpheliler aracı taradı. Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - Doğan Can Cesur



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