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Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü

Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü
Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü

Şişli’de bir grup şüpheli, seyir halindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan kadını zorla alıp araca kurşun yağdırdılar. Kadını beraberinde geldikleri otomobille götüren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Taranan aracın içerisinde bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü - Tıkla İzle

 Olay, saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı aracı takip eden şüpheliler aracı durdurarak araç içinde bulunan bir kadını zorla kendi araçlarına aldılar. Kadını alan şüpheliler aracı taradı. Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - Doğan Can Cesur
 

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