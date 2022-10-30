Otomobile çarpan 22 yaşındaki motosikletli hastanede hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosikletliyle orta şeritte ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu (22), iddiaya göre hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit G. yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli, beton bankete düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat

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