Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Olay, saat 18.20 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi, Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (23) idaresindeki 09 F 9135 plakalı motosiklet Belediye Konutları istikametine seyir halinde iken Çakıcı Sokağı'nın kuzey tarafına dönüş halinde olan Z.Ş. idaresindeki 07 AOE 702 plakalı otomobile çarparak metrelerce havada uçarak yola savruldu.

Ali Soydemir

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