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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havada uçarak yola savruldu. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu - Tıkla İzle

Olay, saat 18.20 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi, Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (23) idaresindeki 09 F 9135 plakalı motosiklet Belediye Konutları istikametine seyir halinde iken Çakıcı Sokağı'nın kuzey tarafına dönüş halinde olan Z.Ş. idaresindeki 07 AOE 702 plakalı otomobile çarparak metrelerce havada uçarak yola savruldu.

Ali Soydemir

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