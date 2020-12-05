Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Bakanlığında paylaşılan görüntülerde Nevşehir'den Avanos'a gitmekte olan motosiklet kırmızı ışıkta geçtiği esnada yol hakkı olan otomobile çarpması saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza sonrasında ise motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen diğer bir trafik kazasında ise Ürgüp Caddesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz bir şekilde kaldırımdan geri geri çıkan ticari araca yoldan gelen bir başka otomobilin çarpması kameralara yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Coşkun Sağlamdin

