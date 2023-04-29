Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı

Kaza, Atatürk Mahallesi Akter Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dönüş yapan otomobil, karşı istikametten gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan ve takla atarak yere düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Faciadan dönülen kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde çarpışma sırasında motosiklet sürücüsünün kasksız olduğu ve kaza sonrası acı içerisinde olduğu görüldü.

Rıdvan Bostancı

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