İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobile giren yılan kazaya neden oldu

Otomobile giren yılan kazaya neden oldu
Otomobile giren yılan kazaya neden oldu

Mersin'de otomobile giren yılan, sürücünün fark ederek paniklemesiyle hasarlı kazaya yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, 01 UR 427 plakalı araç sürücüsü, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken otomobilinin içerisindeki yılanı görünce panikleyerek direksiyon hakimiyeti kaybetti. Otomobil, önünde seyreden 33 M 1130 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi. Kazada, her iki araçta da hasar meydana gelirken, araçtan inen sürücü durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki yılanı bularak çıkardı. Yılanın, doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.