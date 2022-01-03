İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobile tutunan kaykaylı genç az daha canından oluyordu

Otomobile tutunan kaykaylı genç az daha canından oluyordu
Otomobile tutunan kaykaylı genç az daha canından oluyordu

Denizli’de trafiğin yoğun olduğu caddede hareket halindeki otomobile tutunan kaykay ve patenli iki gencin, tehlikeli yolculuğu az daha faciayla bitiyordu. Dengesini kaybederek yere düşen gençlerden biri, akan trafikte ölümden kıl payı kurtuldu.

Otomobile tutunan kaykaylı genç az daha canından oluyordu - Tıkla İzle

Olay, Pamukkale ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda bir otomobilin yan kısımlarına tutunan 2 genç paten ve kaykayla seyahat etmeye çalıştı. O anlarda durumu fark ederek otomobilin arkasından gelen diğer sürücüler yavaşladı.

Hızlarını arttırdıkları anda otomobili bırakan gençlerden biri yere düşerek, kafasından aldığı darbe ile hafif yaralandı. O sırada arkadan otomobille gelen bir vatandaş ise düşme anını cep telefonu ile an be an kaydetti. Arkadan gelen otomobillerin hızlı olmaması ise başka bir faciayı önledi.

Yere düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından gence yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Semih Can Yılmaz
 

İLGİLİ HABER
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İLGİLİ HABER
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
İLGİLİ HABER
Şişlide patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Şişli’de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
İLGİLİ HABER
Patenli genç, tutunduğu otobüsü durakta dahi bırakmadı Patenli genç, tutunduğu otobüsü durakta dahi bırakmadı
İLGİLİ HABER
Kaykaycı gençler motosikletin arkasında 8 kişilik kuyruk yapıp tur attı Kaykaycı gençler motosikletin arkasında 8 kişilik kuyruk yapıp tur attı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.