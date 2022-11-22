Otomobile yol verip soyguna devam ettiler

Olay, 20 Kasım Pazar sabahı saat 08.30 sıralarında Karaköy Perşembe Pazarı'nda bulunan elektronik malzemeler satan dükkanda gerçekleşti. İddiaya göre beyaz bir ticari araçla dükkana yanaşan 5 kişilik hırsızlık çetesi, işyerinin kepengini levyeyle kırmaya çalıştı. Bir süre sonra arkalarından bir otomobilin geldiğini gören hırsızlar paniğe kapılarak, araca yol verdi. Araca yol verdikten sonra ise dükkanın önüne geri gelen hırsızlardan biri, güvenlik kamerasını fark etti. Araçtan levyeyi alan hırsız cihazı kırmaya çalıştı ama olmadı. Levye ve makaslar ile kepengi açan şahıslar, ardından camı kırarak içeri girdi. Hırsızlar rahat hareket etmek için önlerinde bulunan daha düşük maliyetli malzemeleri kaldırarak kendilerine alan açtı. Ardından ise gözüne kestirdikleri malzemeleri tek tek dışarda bekleyen beyaz renkli ticari araca taşıdı. Çok kısa sürede yaklaşık 500 bin liralık malzemeyi araçlarına dolduran soyguncular, olay yerine vatandaşların gelmesi ile birlikte hızlıca uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan arkadan gelen sürücünün hırsızlığı anlamaması ise pes dedirtti.

“Yaklaşık 500 bin lira değerinde malzemeyi alıp gidiyorlar”

İşyeri soyulan dükkan sahibi Ahmet Bakırtaş, yaklaşık 500 bin liralık zararının olduğunu belirterek, “Sabah saat 08.30 civarında buraya geliyorlar. Arabalarını buraya yanaştırıyorlar. Daha sonra arkalarından bir araç geliyor. Araca yol veriyorlar. Araca yol verdikten sonra tekrar buraya arabayı yanaştırıp, kepengi sağ taraftan çekmeye başlıyorlar. Ardından levye ile beraber camı patlatıyorlar. Kameraya da vuruyorlar ama Allahtan kırılmıyor. Çekmeye devam ediyor. Buradan içeriye girip yaklaşık 110 parça malzememizi atarak dışarıya çıkartıyorlar. Toplamda 5 kişi geliyorlar ve şoför arabadan hiç inmiyor. Yaklaşık 500 bin lira değerinde malzemeyi alıp gidiyorlar. 15 dakika içerisinde her şey olmuş bitmiş oluyor. 8 kişilik bir grup geliyor. Onlar polisi arayıp haber veriyorlar. Hırsızlarda o kişilerin olayı ihbar ettiğini düşünerek olay yerinden uzaklaşıyorlar” dedi.

“Ağır malzemeleri kenara atıp kendilerine alan açtılar”

Dükkan sahibi Ahmet Bakırtaş hırsızların camı kırıp içeri girmesinin ardından önlerinde bulunan daha düşük bütçeli malzemeleri kenara attıklarını ve kendilerine alan açtıklarını belirterek, “Gördüğünüz gibi buradan giriyorlar. Önce burada yerde duran malzemeleri dışarı atıp önlerini açıyorlar. Bu malzemeler ağır olduğu için bunları almayıp kenara atıyorlar. Ardından rafta duran malzemeler ile birlikte yerde pandemi döneminde set kurduğumuz malzemeleri alıp çıkıyorlar. Olaydan sonra dükkanı açan esnaf arkadaşlarımız olayı fark edip bizi arıyorlar. Bizde ondan sonra buraya geliyoruz. O kepengin o şekilde açılabileceği, ve o hırsızların korkusuz bir şekilde tehdit ederek buradan bu şekilde malzeme çıkarabilecekleri hiç aklıma gelmezdi. Bir arabaya yol verip soyguna devam ediyorlar. Zannedersem arkadan ekip geldiğini falan düşünerek korkup arabaya dolaşıyorlar. Ardından arabadan çıkıp soyguna devam ediyorlar. İçeride olmaları 4 dakika, tam 4 dakika içerisinde burada bulunan malzemeleri komple boşaltıyorlar” diye konuştu.

Senat Destanoğlu - Murat Horoz

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