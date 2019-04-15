Otomobili ile çarptığı köpeğin başında dakikalarca bekledi

Edinilen bilgiye göre Nebiye Çetin idaresindeki 78 ST 956 plakalı otomobil şehir merkezine seyir halindeyken Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek yaralandı. Sürücü Nebiye Çetin arka bacağının kopmak üzere geldiği köpeğin ayağa kalkamadığını görünce polisten yardım istedi.

Yaralı köpeğin başında dakikalarca bekleyerek, şişeyle su içirmeye çalışan Çetin ekiplerin yardımı ile Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne telefonla ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri köpeği tedavisi için Veterinere getirdi. Köpeğin bir anda önüne fırladığını belirten Çetin, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Rıdvan Bostancı