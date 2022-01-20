Otomobili iterek çalmışlar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir otomobilin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, G.K. isimli şahsı gözaltına alırken, otomobili de eve yakın bir yerde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Otomobil sahibine geri teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili 1 kişinin daha aranmasına devam ediyor.

Öte yandan, şahısların otomobili çalma ve götürme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, otomobili çalıştırmaya çalışan şahıslar bu girişimlerinde başarısız olunca iterek otomobili bulunduğu yerden çıkartıyor. 4'lü yakarak ana yoldan iterek otomobili götüren şahsılar, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.