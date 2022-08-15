Otomobili merdivenden indirmeye çalıştı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü köprülü kavşak çalışmasının olduğu bölgede ekiplerin belirlediği yolu kullanmak yerine merdivenli yolu kullanmaya çalıştı. Aşağı inmeye çalışan sürücünün otomobili merdivenlerin ortasında takıldı. Altı yere değdiği için daha fazla ilerleyemeyen otomobili görenler sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar, otomobili geri itmeye çalışarak geldiği yöne doğru çıkmasını sağlamaya çalıştı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen olayda, otomobilin uzun uğraşlar sonunda kurtarıldığı belirtildi.

Ahmet Kolsuz

