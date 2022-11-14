Otomobili modifiye edip futbol sevgisini otomobilin bagajına taşıdılar

Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesinde yaşayan Yunus Gözüyanık, küçüklükten hayalini kurduğu TOFAŞ Doğan marka otomobile sahip olunca arkadaşıyla birlikte yaklaşık 50 bin lira masraf ederek bagaj kısmına televizyon sistemi kurdu. Gençler, tuttukları takımının maçlarını izleyebilmek için evde izlemek yerine dış mekanları tercih ediyor. Kalabalık bir arkadaş grubuna sahip olan gençler, ailelerini rahatsız etmemek için gittikleri mekanlarda görenlerde gelip onlara eşlik ediyor.

“Arabamızda uydu var, bütün kanalları çekiyor”

Araç sahibi genç Yunus Gözüyanık, "Tofaş araba aşkı bizde küçüklükten beri var. Hayalini kurduğum bir araba olarak. Arabayı bu hale getirmemizin amacı arkadaşlarımla, çevremle beraber müzik, futbol, film izlemek olsun bu sistemi kuralım dedik arkadaşlarımızla birlikte. İster istemez bir mekana ya da ortama gittiğimizde bagajı açıyoruz maç izliyoruz. Arkadaşlarımızda geliyor, görenler "nasıl yaptın, biz de yapalım" diyor. Arabayı bu hale getirmeden önce sistemi kurduk, projeyi kafamızda canlandırdık. Arkadaşlarla aramızda istişare ettik ve en son bu hale getirdik. Bagajda bulunan sistem ile birlikte yaklaşık 50 bin lira masraf ettik. Bizde maç hastalığı var. Fenerbahçeli olduğumuzdan dolayı. Bir ortama gittiğimiz zaman hemen bagajı açıyoruz. Direk internete bağlanıp izliyoruz. Görenler niye bunu seçtin, niye buna bağlattın, keşke yapmasaydın diyor. Bazıları da iyi olmuş, güzel olmuş, kimisi de olmamış diyor. Bagaja daha yapacağımız çok iş var. Her şeyi yavaş yavaş ayarlamaya çalışıyoruz. Sistem olarak arabamızda uydu var. Bütün kanalları çekiyor, internet aracılıyla. Aynı evdeki ortam gibi. Hem çevremden hem de arkadaşlarımdan büyük ilgi aldık" diye konuştu.

Mehmet Demirci

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