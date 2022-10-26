Otomobili uzun namlulu silahla tarayan zanlılar polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla görüştükten sonra oturduğu apartmana dönen Mazlum Deniz (24), otomobilini park etti. Bu sırada sokağa giren otomobildeki Mehmet Sait Çağan (36), Mevlüt Tosun (41) ile Furkan E. (23) Kalaşnikof ve tabancalarla Deniz'in aracına ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araçtaki Deniz, saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırının ardından Çağan yaya olarak, diğer 2 şüpheli ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Deniz'in ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, şüpheli Çağan'ı sokakta yürürken gördü. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan Çağan, kaçmaya başladı. Peşinden koşan polis, şüpheliyi yakaladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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