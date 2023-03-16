Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı

Kaza, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 GHU 062 plakalı otomobilin sürücüsü kadın, sokağa dönüş yapacağı sırada karşısına çıkan kadını otomobilin altına aldı. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar otomobili el birliğiyle kaldırarak kadını altından çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü kadının ifadesine başvuran polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerinde otomobil, sokağa döneceği sırada karşısına çıkan kadını aracın altına alıyor. Bunu gören vatandaşlar otomobil kaldırarak kadını çıkarmaya çalışıyor.

Caner Sönmez - Davut Has

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