İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı

Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı
Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı

Zeytinburnu'da bir otomobilin altında kalan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına aldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu’da otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı - Tıkla İzle

Kaza, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 GHU 062 plakalı otomobilin sürücüsü kadın, sokağa dönüş yapacağı sırada karşısına çıkan kadını otomobilin altına aldı. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar otomobili el birliğiyle kaldırarak kadını altından çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü kadının ifadesine başvuran polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerinde otomobil, sokağa döneceği sırada karşısına çıkan kadını aracın altına alıyor. Bunu gören vatandaşlar otomobil kaldırarak kadını çıkarmaya çalışıyor.

Caner Sönmez - Davut Has

İLGİLİ HABER
Okul müdürü kaza yaptı: 2si ağır 9 yaralı Okul müdürü kaza yaptı: 2’si ağır 9 yaralı
İLGİLİ HABER
Yozgatta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Yozgat’ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Orduda motosiklet kazası: 2 ölü Ordu’da motosiklet kazası: 2 ölü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.