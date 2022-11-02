Otomobilin altında kalan kız çocuğunu kurtarmak için seferber oldular

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 12.20 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Perihan Y. idaresindeki otomobil, okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Şeyma K.'ye çarptı. Kız çocuğu bir süre otomobilin altında sürüklendi. Daha sonra kadın sürücü otomobili durdurdu. Çevredeki vatandaşlar da kız çocuğunu kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin etrafını saran vatandaşlar bir süre uğraştıktan sonra kız çocuğunu otomobilin altından çıkardı. Kız çocuğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şeyma K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade



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