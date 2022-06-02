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Otomobilin altında kalan motosikletliyi aracı havaya kaldırarak kurtardılar

Otomobilin altında kalan motosikletliyi aracı havaya kaldırarak kurtardılar
Otomobilin altında kalan motosikletliyi aracı havaya kaldırarak kurtardılar

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir otomobil çarptığı motosikletli aracın altında kaldı. Motosiklet sürücüsünü çevredekiler otomobili havaya kaldırarak kurtardı.

Otomobilin altında kalan motosikletliyi aracı havaya kaldırarak kurtardılar - Tıkla İzle

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yer alan Myrtle Beach ilçesindeki Ocean Bulvarı'nda bir otomobil biri kadın biri erkek iki kişinin bindiği motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi motosiklette bulunan kadın yola düşerken, sürücü ise otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen olay yerine koşarak, motosiklet sürücüsünü otomobili havaya kaldırarak kurtardı.

Kaza ve motosiklet sürücüsünün kurtarıldığı anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kazanın yol çalışması nedeniyle meydana geldiği ifade edilirken, hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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