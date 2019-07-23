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Otomobilin bagajından yılan çıktı

Otomobilin bagajından yılan çıktı
Otomobilin bagajından yılan çıktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında yılan olduğunu fark eden işçiler neye uğradıklarını şaşırdı. İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen işçiler, bir süre otomobilin başında bekledi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinin Gerişburnu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında kıvrılmış halde gördükleri yılanı fark eden işçiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılanın kaçmaması için otomobilin başında bekleyen işçiler hemen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler özel bir aparat yardımıyla yılanı yakaladı.
Zehirli olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.  

Murat Yalçın
 

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