Otomobilin bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına takıldı

Olay; D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı yan yol mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevki'inde otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisikletliye çarptı. Otomobilin bisiklete çarpma anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde D-100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçen bisiklet sürücüsü sağına soluna bakmadan direk karşıya geçmeye çalışıyor. Yolun ortasına geldiği esnada ise otomobil, bisiklet sürücüsüne çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan bisiklet sürücüsü sert şekilde yere düşüyor. Tekrar kalkıp bisikletine doğru giden Bisiklet sürücüsü biraz ilerledikten sonra yere yığılıyor. Yerde kalan bisiklet sürücüsünün yardımına çevrede bulunan sanayi esnafı koşuyor. Kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız