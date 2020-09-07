Otomobilin çarptığı 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Çiğil Köyü mevkisinde Süleyman Küçükhüseyinoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda 39 yaşındaki Naciye Kulaoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan Naciye Kulaoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Naciye Kulaoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazanın ardından araç sürücüsü Süleyman Küçükhüseyinoğlu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Vedat Yunus İkizoğlu

