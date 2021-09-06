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Otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan abla kardeşe çarptı. Hastaneye kaldırılan 2 kadın hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa S. (59) idaresindeki 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen abla kardeş, Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı'ya (73) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı, ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı uyguladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Yasin Akçın - Vedat Kılıç

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