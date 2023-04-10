Otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralandı

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulus Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 BE 707 plakalı otomobil, yaya halde olan 16 yaşındaki çocuğa ve yanında bulunan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki yayada metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, hasar oluşan araç ise otoparka götürüldü.

Eren Elyesa Polat

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