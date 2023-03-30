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Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu

Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu
Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu

Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan vatandaş metrelerce savrulduktan sonda yere düştü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu - Tıkla İzle

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Namazgah istikametinden Zümrütevler istikametine seyreden cadde üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan bir gence sağ şeritten hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin üzerinde metrelerce savrulan genç daha sonra yere düştü. Kısa süreli şok yaşayan genç daha sonra çevredeki vatandaşların kolonyalı müdahalesiyle kendine getirildi. Yaralı şahıs kendisi için çağırılan ambulansla kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Burak Öztürk

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