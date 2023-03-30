Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Namazgah istikametinden Zümrütevler istikametine seyreden cadde üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan bir gence sağ şeritten hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin üzerinde metrelerce savrulan genç daha sonra yere düştü. Kısa süreli şok yaşayan genç daha sonra çevredeki vatandaşların kolonyalı müdahalesiyle kendine getirildi. Yaralı şahıs kendisi için çağırılan ambulansla kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Burak Öztürk

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