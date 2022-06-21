Otomobilin çarptığı araç refüje uçtu

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sürücü Fedai Aslan, 57 EB 524 plakalı hafif ticari aracıyla yokuştan inmek istedi. Bir süre sonra hızlanan araç kontrolden çıkarak caddeye indi. Araç o esnada Ali Emre idaresindeki 34 DZG 846 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanan hafif ticari araç refüje uçtu.

Araç refüje uçup, kullanılamaz hale geldi

Kaza sonucu ön camı tuzla buz olan ve hava yastıkları patlayan aracın sürücüsü Fedai Aslan başından yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Aslan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaralı sürücünün yakını aracı görünce üzüldü

Olay yerine gelen yaralı sürücünün yakını ise aracı görünce üzüldü. Öte yandan, itfaiye ekipleri olay yerinde önlem alırken, kaza nedeniyle trafik bir süreliğine durdu. Polis ekiplerinin inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından araçlar trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

“Havada arabanın takla attığını gördüm”

Kazayla ilgili konuşan sürücü Ali Emre, “Ben normal hızımda yavaş yavaş geliyordum. Sadece havada arabanın takla attığını gördüm. Yukarı rampadan o kadar hızlı geliyordu ki ben hiç anlayamadım bile. Sadece takla attığını gördüm. Parmaklarımı bile oynatamadım. Çok süratliydi göremedim bile nereden geldiğini. Allahtan bana ortadan vurmadı ön kısımdan vurdu. Ben arabada tektim, mesai içerisindeydim zaten. O da tekti. Onun durumu pek iyi değil gibiydi, hemen götürdüler zaten benim parmaklarımla belimde biraz ağrı var doktora kendim gideceğim” dedi.

“Araba yokuştan hızlı bir şekilde iniyordu”

Olayı gören Ramazan Efe ise “Siyah araba yokuştan hızlı bir şekilde iniyordu, frenleri mi patladı bilmiyorum, beyaz araba da seyir halindeydi. Önden çarpınca buraya kadar çıktı. Siyah arabanın sahibi yaralıydı, kafası kanadı, diğer ağabeyde bir şey yok pek. Hata siyah arabadaydı çok hızlı geliyordu yukarıdan. İtfaiye ve ambulans geldi hemen yaralıyı hastaneye kaldırdılar” diye konuştu.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

