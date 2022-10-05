İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı at yaklaşık 2 metrelik menfezden aşağı düşüp telef olurken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 75'inci kilometresi Sandıklı ilçesi Kırkpınar kümeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman S., yönetiminde ki 20 RE 169 plakalı otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaklaşık 2 metre yükselikyeki menfezden aşağı düşerek telef oldu. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda, sürücü Osman S., ile birlikte otomobil içersin de yolcu olarak bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K., yaralandı.

Ali Bayar

İLGİLİ HABER
Servis aracı kaza yaptı, 14 öğrenci hafif yaralandı Servis aracı kaza yaptı, 14 öğrenci hafif yaralandı
İLGİLİ HABER
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Filipinlerde 433 kişi lotodan büyük ikramiye kazandı Filipinler'de 433 kişi lotodan büyük ikramiye kazandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.