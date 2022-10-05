Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 75'inci kilometresi Sandıklı ilçesi Kırkpınar kümeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman S., yönetiminde ki 20 RE 169 plakalı otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaklaşık 2 metre yükselikyeki menfezden aşağı düşerek telef oldu. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda, sürücü Osman S., ile birlikte otomobil içersin de yolcu olarak bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K., yaralandı.

Ali Bayar

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