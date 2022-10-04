Otomobilin çarptığı ATV, park halindeki araca çarpıp takla attı: 2 turist yaralı

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde yaşandı. Henry Bitterling'in kullandığı 07 BAH 434 plakalı ATV'ye iddiaya göre aynı istikamette gitmekte olan beyaz bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV, park halindeki 07 YKA 08 plakalı araca çarptıktan sonra takla atara devrildi. Kazada, ATV sürücüsü Henry Bitterling ve arkasındaki Irıs Maria Bitterling yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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