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Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Kocaeli'de ticari taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Kandıra yolu Muratköy Sapağı İzmit istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen M.K (25) isimli gence, O.K idaresindeki 41 LE 346 Toyota marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç adam yola savruldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, M.K'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye götürdü. M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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