Otomobilin çarptığı hamile kadın yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesinden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Çiçek'e (27), Muhammed Uğur G., idaresindeki 27 F 7966 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla birlikte hamile kadın ağır yaralandı. Kaza sesiyle dışarıya çıkan sağlık çalışanları tarafından Ebru Çiçek'e ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadına yerde müdahale edildiği esnada otomobil sürücüsü adeta gözyaşlarına boğularak şoka girdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmekte güçlük yaşadı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan Çiçek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çiçek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, karnındaki bebeğiyle birlikte yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Cihan Kizir

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