İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Millet Caddesi Kavşağı Canik Belediyesi karşısında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Arda Tüfekçi idaresindeki 55 DK 002 plakalı otomobil yaya geçidinde yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Irak uyruklu Najah Hamdan Khalaf Al Mfarjı'ya (42) çarptı. Kazada ağır yaralanan Iraklı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Najah Hamdan Khalaf Al Mfarjı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.