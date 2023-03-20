Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı

Kaza saat 10.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden Muhammet Kurt(30) yönetimindeki 26 AEH 115 plakalı otomobil, sokak üzerinden bir anda karşıya geçmeye çalışan Ebru Şentürk'e (41) çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Salih Bilal Aslan

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