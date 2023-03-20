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Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı

Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı
Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı - Tıkla İzle

Kaza saat 10.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden Muhammet Kurt(30) yönetimindeki 26 AEH 115 plakalı otomobil, sokak üzerinden bir anda karşıya geçmeye çalışan Ebru Şentürk'e (41) çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Salih Bilal Aslan

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