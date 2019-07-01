Otomobilin çarptığı kedisinin ardından gözyaşı döken yaşlı kadın yürek burktu

Kahramanmaraş'ta müstakil evinde kedileriyle birlikte yaşayan Fatma Cosun'un (90) bir kedisine, evinin önünde otomobil çarptı. Kedi, yol kenarından alınarak tedavisi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları barınağına götürüldü. Yaralı kediyi tedavi için almaya geldiklerinde ağlayan Fatma Cosun, kedilerinden başka kimsesinin olmadığını söyledi.

"Kedinin belinde ve ayaklarında kırık oluştu"

Sokak hayvanları barınağında tedaviye alınan anne kedinin belinde ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edilirken, tedavisinin uzun süreceği öğrenildi. Yaşanan olay sonrası yaşlı kadını evinde ziyaret eden barınak görevlileri, Fatma Cosun'a yavru bir kedi ve yanında mamasını verdiler. Aracın çarptığı kedinin sağlığına kavuşmasının ardından yaşlı kadına teslim edileceği öğrenildi.

Yaşlı teyzenin birer yavrusu olacağını söyleyen sokak hayvanları barınağı görevlisi Uğur Orçan ise, “Geldiğimizde teyze çok üzüntülüydü ve bize yalvardı ağladı. Kedisini iyileştirip kendisine teslim etmemizi istedi. Teyzemizin kedisi şu an tedavide ve biraz uzun sürebilir. O yüzden biz de teyzemize yavru bir hediye etmek istedik. Artık bundan sonra bizler teyzemizin birer yavrusuyuz” diye konuştu.

Şeyhadil Mahalle Muhtarı Şahin Çayır da, “Aracın biri ninemizin bir kedisine vurdu. Ninemiz kedilere ve hayvanlara önem veren bir insandır. Kedimizin kazada bazı yerleri kırıldı ve biz de burada kardeşlerimizle birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Teyzemizin kimsesi yok ve burada devletimiz, belediyelerimiz ve muhtarlık olarak biz yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kendisine getirilen yavru kedi için çok mutlu olduğunu söyleyen Fatma Cosun ise, herkes teşekkür etti. Cosun, “Ben burada kedim ise karşımdaki sandalyede oturuyordu genelde. Bazen dışarı çıkmak istiyor ve iç kapıyı açıp dışarı çıkıyordu. Dış kapıyı açmıyordum. Bazen de kapıyı açıyordum dışarı çıkıyordu ve dolanıp geliyordu. Çok mutluyum bana yavru bir kedi verdiler. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Muhammet Özer - Halil Koyun

