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Otomobilin çarptığı liseli hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı liseli hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı liseli hayatını kaybetti

Bartın Kozcağız yolunda otomobilin çarptığı lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kozcağız-Bartın yolu Sütlüce Köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar, okul servisinden inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada otomobili ile seyir halinde olan Emrah .E. (33) öğrenciye çarptı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmen olduğu öğrenilen araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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