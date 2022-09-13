Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kanala uçtu

Kaza, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Şehit Mustafa Sarı Caddesi üzerinde bulunan köprünün üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 27 ALL 639 plakalı otomobil köprü üzerinde seyir halindeyken döneceği sırada karşı yönden gelen S.V. idaresindeki 80 FS 962 plakalı motosiklete çarptı. Çarpanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Bağlama Kanalı'n uçarken yanında yolcu olarak bulunan E.K. isimli şahısta yola savruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla kanala inen sağlık ekipleri sürücü S.V.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kanaldan çıkarılan motosiklet sürücüsü ile diğer yaralı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı merak eden çevredeki vatandaşlar olay yerine akın ederken kanala düşen sürücünün kurtarılmasını film gibi izlemeleri kameralara yansıdı.

Merden İslah