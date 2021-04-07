Otomobilin çarptığı park halindeki araç takla attı: Sürücü ağır yaralandı

Olay saat 18.00 sıralarında Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeyda Yılmaz kontrolünde olan 34 MD 5230 plakalı park halindeki Hyundai markalı araca, Cengizhan K.'nin kullandığı 54 HY 488 plakalı Kia marka otomobil arkadan hızla çarptı. İçinde Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu 34 MD 5230 plakalı otomobil çarpması sonucu takla atarak yola savruldu.

Arkadan çarpan araç ise kaldırımdaki direğe çarparak durabildi. Hurdaya dönen araç içinde sıkışan Şeyda Yılmaz olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulans ile Kartal Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Görgü tanığı Emre Kaçmaz, "Çok büyük ses geldi koşarak geldik. Araba yolun ortasında takla atmıştı. Uzaktan gördüğümde arkadaki araç çok hızlı geliyordu. Sanırsam kontrolünü kaybetti. Araçta kaç kişi vardı bilmiyorum” dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Halit Arslan - Muharrem Çam

